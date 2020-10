Rondje buitenlandse media: Hamilton is Mr. Perfect en Schumacher voorbij

FORMULE 1 verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen met een blik op de buitenlandse media. Na de Grand Prix van Portugal staan de internationale media uitgebreid stil bij de recordzege van Lewis Hamilton en het matige weekend van Alexander Albon.

“Kramp stopt Hamilton niet”, kopt de Daily Mail. Hamilton won met grote overmacht de Portugese Grand Prix. Hij haalde Bottas in ronde 20 in en reed vervolgens 25 seconden bij hem weg. “Toepasselijk dat Hamilton op deze manier wint, Schumacher won bijna nooit op deze manier in zijn hoogtijdagen. Zijn grootste tegenstander was niet Valtteri Bottas, maar zijn eigen lichaam. Hij kon niet voluit gaan op de lange rechte stukken, omdat hij kramp had in zijn rechterkuit”, schrijft het Britse medium.

L’Equipe deelt complimenten uit aan de Brit. “Hij verdient een enorme pluim. Hamilton werd in de beginfase onder druk gezet door Bottas en Sainz, maar wist zijn hoofd koel te houden en hoefde zich nauwelijks in te spannen om de race te winnen.”

“Met kramp Schumacher voorbij”, schrijft Bild. “De Brit won de Portugese Grand Prix en brak in stijl het record van Schumacher.”

Het Zwitserse Blick kwam met een opvallende statistiek. “Jackie Stewart, won in 1973 zijn laatste race en was tot 1987 de coureur met de meeste overwinningen. Alain Prost nam in 1987 het record over en hield dat record vast tot het einde van 2001, voordat Michael Schumacher het record overnam. Schumacher won in 2006 voor het laatst en 14 jaar later neemt Lewis Hamilton het record over.”

Hamilton is volgens Blick ‘Mr. Perfect’. “Hij is slim, foutloos, vriendelijk voor zijn banden en auto en is ongeëvenaard sterk. Hij stond in 161 van zijn 262 races op het podium, pakte de laatste 45 races steeds punten en won op 28 circuits. Dan ben je gewoon Mr. Perfect.”

De internationale media staan ook stil bij de matige prestaties van Alexander Albon. Hij begon de race als zesde en werd slechts twaalfde. “Hij stond natuurlijk al voor het weekend onder druk. Toegegeven Verstappen bijhouden is niet heel makkelijk, maar op een ronde gezet worden, is wel heel pijnlijk. Er gaan nu wel vragen gesteld worden over zijn toekomst bij het team”, stelt de Daily Mail. Marca sluit zich hierbij aan. “Deze race was cruciaal voor zijn toekomst, maar het lijkt erop dat hij zijn stoeltje bij Red Bull wel kan vergeten”, aldus het Spaanse medium.

