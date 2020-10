92ste overwinning voor Lewis Hamilton: ‘Lastig om de juiste woorden te vinden’

Lewis Hamilton heeft Formule 1-geschiedenis geschreven in Portugal. De Brit won voor de 92ste overwinning in de Formule 1 en pakt daarmee het record van Michael Schumacher af. Het doet veel met de Brit. “Lastig om de juiste woorden te vinden.”

Het leek geen makkelijke middag te worden voor Hamilton. Hij raakte in de eerste ronde bijna zijn auto kwijt en verloor daarbij de leiding. “Het was echt zwaar vandaag en dat kwam vooral door de banden. Er waren wat druppels bij de start en toen had ik een groot overstuur moment in bocht zeven. Ik besloot het even wat rustiger aan te doen en Valtteri haalde mij toen ook in, maar gelukkig pakte ik hem later weer terug”, zegt Hamilton na afloop.

Lees ook: Hamilton pakt recordzege in Portugese GP, Verstappen derde

En dus won Lewis Hamilton voor de 92ste keer in zijn carrière. “Het is lastig om de juiste woorden te vinden. Ik had hier alleen maar van kunnen en mogen dromen”, aldus de Brit.

Teamgenoot Valtteri Bottas leidde de race, maar had geen antwoord op de snelheid van Hamilton. “De openingsrondes waren goed. De coureurs die op softs begonnen hadden de overhand, maar al snel kon ik ze passeren. Maar vervolgens kwam ik gewoon snelheid tekort”, stelt Bottas.

“Ik probeerde hem achter me te houden, maar kon niks doen. Hij was zoveel sneller. Ik had gewoon geen pace, ik kon niet harder”, vertelt de teleurgestelde Fin.

Lees ook: Mercedes steunt bevriezen motorontwikkeling vanaf 2022 om Red Bull te helpen