Binotto gefrustreerd: ‘Je mag toch wat meer verwachten van de tweede rijder’

Mattia Binotto heeft zich kritisch uitgelaten over de prestatie van Sebastian Vettel in Portugal. Vettel, die zich op zaterdag slechts als vijftiende kwalificeerde, kwam op de Autódromo Internacional do Algarve als tiende over de finish. Charles Leclerc presteerde met zowel op zaterdag als zondag een vierde plaats aanzienlijk beter. “De auto’s van Seb en Charles zijn absoluut identiek, daar bestaat geen enkele twijfel over.”

Voor Ferrari is 2020 een moeilijk seizoen, maar in Portugal was Charles Leclerc zowel op zaterdag als zondag ‘best of the rest’. Terwijl de Monegask zich achter de Mercedessen en Max Verstappen wist te plaatsen, strandde teamgenoot Vettel op zaterdag in Q2 en moest de Duitser op zondag tevreden zijn met één punt. De teller van de viervoudig wereldkampioen staat dit jaar op slechts 18 punten, Charles Leclerc heeft er voorlopig 75.

“We zijn tevreden over de race pace en onze auto presteerde vandaag ook naar behoren over een race-afstand”, blikt Ferrari-teambaas Binotto terug op de race bij Sky Sports Italia. Het was vooral Leclerc die die snelheid liet zien, over de prestatie van Vettel is Binotto minder tevreden. “De auto’s van Seb en Charles zijn zeker identiek, daar bestaat geen enkele twijfel over. Ik hoop oprecht dat Seb zich op Imola beter kan kwalificeren en dat hij in de race ook kan laten zien waar hij toe in staat is. Charles is absoluut erg goed. Maar misschien mag je toch wat meer verwachten van de tweede rijder”, klinkt Binotto kritisch.

Vettel zelf begrijpt niet waarom het verschil met Leclerc zo groot is. “Ik weet niet waar ik al die tijd verlies. Sommige idioten komen daar nooit achter, maar ik ben toch geen idioot?”, vraagt de Duitser zich af bij RTL. “Bij de andere auto ziet alles er een stuk makkelijker uit. Natuurlijk moet ik me volledig op mezelf concentreren, maar het doet wel pijn. Vooral omdat ik hoge verwachtingen heb van mezelf. De zaken van buitenaf interesseren me niet zo, maar in de auto is het erg lastig omdat ik nog steeds hongerig ben en ambities heb”, aldus Vettel.

