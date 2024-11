Lance Stroll gaf in Brazilië het startschot voor de chaotische race. De Canadees lag al voor de officiële racestart uit de Grand Prix, en ontnam Aston Martin zo de kans om kostbare punten te pakken. Günther Steiner weet wel waarom Stroll vaker betrokken is bij een incident: ‘Hij wil geen Formule 1-coureur zijn’.

Stroll spinde al in bocht vier tijdens de formatieronde in São Paulo van de baan af. De Aston Martin-coureur probeerde vervolgens om weer de baan op te komen, maar kwam toen in de grindbak terecht. Voor Stroll was de race toen afgelopen. Het was niet de eerste keer dat de coureur zijn Aston dat weekend in de barrières parkeerde. Tijdens de kwalificatiesessie in São Paulo veroorzaakte de Canadees ook een rode vlag, mede waardoor Max Verstappen uit Q2 lag.

Günther Steiner buigt zich over de mislukte formatieronde van Stroll. “Hij wist dat hij iets stoms deed in de formatieronde en toen had hij gewoon geen controle meer over wat hij aan het doen was”, analyseert de oud-teambaas van Haas in de Red Flags-podcast. “Ik denk dat hij in paniek raakte. In situaties waarin de wereld naar je kijkt en je altijd kritiek krijgt, doe je iets stoms in de formatieronde. Wat moet je daarna doen? Nog iets stoms. Het is net een brain fart.”

Nooit gelukkig

Stroll rijdt al sinds 2017 in de Formule 1 en heeft ondertussen al 163 keer aan de start van een race gestaan. Volgens Steiner is er maar één reden waarom de Canadees überhaupt ooit in de Formule 1 is gekomen. “Hij lijkt nooit gelukkig te zijn, wat er ook gebeurt”, vervolgt de Italiaan. “Ik denk dat veel mensen kritiek op hem hebben: ‘Hij is zo’n slechte chauffeur. Hij is er alleen maar omdat papa het team heeft.’”

Toch denkt ook Steiner dat er in die laatste opmerking een kern van waarheid zit. “Maar laat ik het zo zeggen: als papa geen team zou hebben, denk ik niet dat Lance een Formule 1-coureur zou zijn, want dat wil hij niet”, besluit de oud-teambaas.

