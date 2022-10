Haas-teambaas Günther Steiner was op zijn zachtst gezegd niet onder de indruk van de crash van Mick Schumacher aan het einde van de eerste vrije training op Suzuka. Steiner noemt het een ‘behoorlijk frustrerende’ crash waardoor de Duitser de tweede vrije training moest missen.

Schumacher, die voor zijn Formule 1-zitje bij Haas vecht, sloot de eerste vrije training op slechte wijze af. De Duitser was bezig aan zijn inlap nadat de sessie was afgevlagd, maar aquaplaneerde en crashte vervolgens in bocht 7. Schumacher zelf was in orde, maar dat kon niet van de VF-22 gezegd worden.

Met name aan de voorkant was de bolide zwaar gehavend en het team zag na een controle in de pits geen andere optie dan het gehele chassis te verwisselen. Schumacher miste daardoor de tweede vrije training.

“Het is teleurstellend”, zegt teambaas Günther Steiner tegen F1TV. “We gingen alleen naar buiten voor de proefstart om data voor zondag te verzamelen. Op weg naar de pits van die proefstart crashte Mick. Hij aquaplaneerde en knalde tegen de bandenstapel aan, met hevige schade aan de auto als gevolg.”

“De hele voorkant was beschadigd maar we moeten ook het hele chassis verwisselen omdat we er niet zeker van zijn of er ergens een scheur is ontstaan of niet”, legt Steiner uit. “Je kan geen risico nemen met een chassis. Je kan er beter 100 procent zeker van zijn dat de auto morgen in goede staat is.”

Schumachers toekomst

Het was voor Schumacher de derde crash van het seizoen met grote schade tot gevolg. Eerder crashte hij in Saoedi-Arabië, waardoor hij de race moest missen, en in Monaco. De timing van deze derde crash kon niet slechter, nu zijn toekomst in de Formule 1 op het spel staat.

Steiner is in ieder geval niet onder de indruk van de crash. “Het is de eerste keer dat de potentiële schade mogelijk alleen maar potentieel is omdat we de auto door de x-ray moeten halen om te zien of er scheurtjes zijn. Maar het is behoorlijk frustrerend.” Hij verzekert wel dat de auto gereed zal zijn voor de derde vrije training. “De jongens zullen een lange avond hebben, maar ze zullen de auto herstellen en we hebben alle benodigde onderdelen. Dat is dus geen probleem.”

