Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner onthult wie van de twee teambazen het meest ‘irritant’ was tijdens de dominantie van hun team: Toto Wolff of Christian Horner. Volgens de oud-teambaas, die tegenwoordig dienst doet als analist, bracht één van de twee teambazen “te veel drama” met zich mee.

Red Bull genoot in 2022 en 2023 van een ongekende dominantie, en pakte voor zowel coureur Max Verstappen als voor het team zelf meerdere wereldtitels. De Oostenrijkse renstal onttroonde daarmee Mercedes. Het Duitse team was vanaf 2014 acht keer achter elkaar constructeurskampioen geworden.

Te veel drama

Het succes van beide renstallen ging de twee teambazen, Toto Wolff en Christian Horner, niet in de koude kleren zitten, maar volgens oud-teambaas Günther Steiner was vooral Horner ‘irritant’ tijdens de hoogtijdagen van zijn team. “Wie was er vervelender aan de top? Ik zou Christian zeggen, omdat hij met te veel drama kwam”, vertelt Steiner, in de Red Flags-podcast. “Er was nooit echt drama met Toto. Het was gewoon ‘we winnen, omdat we de beste zijn’, weet je.”

Aan de suprematie van Red Bull kwam wel eerder een einde dan aan de dominantie van Mercedes. De Oostenrijkse renstal raakte tijdens het huidige seizoen in een vormdip, en zag McLaren voorbijkomen in het constructeurskampioenschap. Het Britse team heeft momenteel een voorsprong van 41 punten op Red Bull.

