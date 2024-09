De Amerikaanse rechter heeft Günther Steiner in het gelijk gesteld in een rechtszaak tegen het Formule 1-team van Haas. Nadat de excentrieke teambaas in de aanloop naar het seizoen van 2024 werd ontslagen, spande Steiner een rechtszaak aan tegen de Amerikaanse renstal. Haas deed hetzelfde en klaagde de Italiaanse ingenieur aan wegens het gebruik van auteursrechtelijk beschermde beelden in zijn succesvolle boek Surviving to Drive.

LEES OOK: Haas heeft plafond bereikt: ‘Hebben nieuwe investeringen nodig’

Een Amerikaanse rechter heeft echter geoordeeld dat Günther Steiner volledig in zijn recht staat. Haas beweerde dat de ex-teambaas bepaalde afbeeldingen ‘onrechtmatig had gepubliceerd, met als doel persoonlijk financieel gewin en illegale winst.’ “Haas heeft nooit toestemming gegeven voor het gebruik van onze handelsmerken”, aldus een officieel statement.

Volgens de Amerikaanse wet is het Günther Steiner toegestaan de afbeeldingen te gebruiken op basis van ‘artistieke relevantie’. “Steiner wil zijn ervaringen als teambaas van het Formule 1-team van Haas beschrijven – dat vereist noodzakelijkerwijs het vermelden van de naam Haas,” verklaarde de rechter. “Zoals veel sportbiografieën bevat het boek ook foto’s van het relevante team, waarop ongetwijfeld de Haas-merknaam te zien is.”

Hoewel Günther Steiner deze eerste slag heeft gewonnen, loopt er nog een ander geschil tussen Haas en de Italiaanse ingenieur. Steiner heeft zijn voormalige werkgever eerder voor de rechter gedaagd wegens contractbreuk, overtreding van de plaatselijke loonwetgeving en ongeoorloofd gebruik van zijn beeltenis. Deze zaak is nog gaande.

LEES OOK: Formule 1-fans ontzet: Helmut Marko verklaart ‘halfslachtig’ afscheid Ricciardo

NU digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!