‘Surviving to Drive‘, zo heet het boek dat Haas F1-teambaas Günther Steiner in april uitbrengt. In dat boek neemt hij de fan mee in de wereld van een teambaas van een Formule 1-team in het seizoen 2022. Zijn inspiratie? “Iemand vroeg mij of ik interesse had.”

De titel van zijn boek is een duidelijke knipoog naar de Netflix-documentaireserie Drive to Survive, waarin Steiner tot een ware cultheld uitgroeide door zijn ongefilterde uitspraken en andere opvallende momenten. Het was een verrassende aankondiging van de Haas F1-teambaas, die de lezer in zijn boek meeneemt in het seizoen 2022.

Steiner gaf eerder al aan dat de timing voor zo’n boek niet beter kon, aangezien het seizoen met het drama rondom Mazepin en Uralkali begon en Haas weer een stuk competitiever was dan de afgelopen jaren. Of dat de ingrediënten zijn voor een succesnummer, weet Steiner alleen niet zo zeker.

“Ik weet niet of het een bekroond boek gaat worden”, grapt Steiner in gesprek met Speedcafe. Ook voor Steiner kwam het als een verrassing dat er een boek zou komen. “Het was gewoon een project, iemand vroeg mij eind 2021 of ik daar interesse in had en ik wist natuurlijk niet wat er komen zou in 2022”, legt de Italiaan uit.

Steiner heeft gedurende het seizoen verhalen geschreven voor het boek, ook over alle ‘drama’s’ die het team in 2022 meemaakte. “We hebben een goed jaar gekozen om een boek te schrijven, om een verhaal te vertellen aan de mensen die hier in geïnteresseerd zijn”, zegt Steiner.

Steiner hoopt uiteraard dat de lezers genieten van de verhalen, maar sluit meteen uit dat hij dit nog veel vaker gaat doen. “Dit ga ik niet de rest van mijn leven doen”, benadrukt hij. “Maar het is een van die projecten die ik wel eens doe. Ik raak dan geïnspireerd en ga er gewoon voor.”

“Als het niet goed is,” vervolgt Steiner, “dan koopt niemand het en doet het niemand pijn. Maar als mensen het leuk vinden en ervan genieten, dan is dat iets goeds”, aldus de Haas F1-teambaas.