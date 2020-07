Steiner positief over salarisplafond: ‘Maar onze coureurs zijn toch geen grootverdieners’

Als teambaas van het kleine Haas moet Günther Steiner op de kleintjes letten. De Italiaan in Amerikaanse dienst was zodoende een groot pleitbezorger van de budget cap die er in 2021 ook daadwerkelijk komt. Tegenover het salarisplafond voor coureurs waar nu over gesproken wordt, staat hij ook niet onwelwillend.

Dat antwoordt Steiner in een videogesprek met een select groepje media als FORMULE 1 hem naar dit topic vraagt. “Ik ben niet tegen”, bevestigt hij. Tegelijkertijd denkt hij wel dat zo’n maatregel doorvoeren makkelijker gezegd is dan gedaan. “Het is niet dat je zegt: dit is de nieuwe regel, klaar. Je moet zoiets wel goed controleren en kunnen controleren.”

“Wat natuurlijk ook kan”, oppert hijzelf, “is dat we het meenemen in de budget cap. Dat zou ook zeker helpen”, denkt Steiner, met de salarissen van coureurs en technisch toppersoneel dat vooralsnog niet onder de budget cap van 132 miljoen euro per team valt die per 2021 wordt ingevoerd. Los van dat het dan meer keuzes maken is voor teams, ‘gaan de salarissen dan automatisch omlaag’, denkt Steiner.

Zoals altijd benadert de Haas-teambaas ook dit onderwerp met humor. Voor de Amerikaanse formatie zelf is het qua besparen niet echt een issue, lacht hij: “Want onze coureurs zijn toch geen grootverdieners. Wij zitten ver van dat soort limieten af. Maar”, besluit hij in het algemeen, “ik ben dus niet tegen.” Haas-coureur Romain Grosjean is ook een voorstander, net als Mercedes-baas Toto Wolff.

