Steiner: ‘Punten Grosjean gaan geen invloed hebben op rijderskeuze’

Romain Grosjean pakte afgelopen zondag voor de eerste keer in meer dan een jaar tijd punten, maar dat gaat volgens Günther Steiner geen invloed op de rijderskeuze. “We nemen geen beslissingen op basis van emotie.”

Romain Grosjean had sinds Hockenheim vorig jaar geen punten meer gepakt, maar op de Nürburgring pakte hij eindelijk weer is een keer punten en werd hij negende. Het is nog onduidelijk of de Fransman nog een jaar bij Haas mag blijven. Zijn goede resultaat op de Nürburgring gaat in ieder geval geen invloed hebben op de keuze, zegt Günther Steiner.

Lees ook: Voorschot op comeback: Alonso test vandaag al voor Renault in Barcelona

“Ik denk het niet. We kunnen niet op basis van emoties beslissingen nemen. Het moet een beslissing voor de langere termijn zijn en niet voor de korte termijn. Ik trap daar niet in”, vertelt Steiner aan Motorsportweek.

“We moeten evalueren met welke coureurs we de komende twee, drie, vier jaar het beste kunnen presteren”, zegt Steiner, die ook zegt dat Haas de beslissing nog niet heeft genomen. “Dat gaat nog even duren”, aldus de teambaas van Haas.

Lees ook: Brawn hoopt dat Honda bij nieuwe motorreglementen weer terugkeert: ‘Deur staat altijd open’