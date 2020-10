Brawn hoopt dat Honda bij nieuwe motorreglementen weer terugkeert: ‘Deur staat altijd open’

Honda trekt na 2021 de Formule 1-deur dicht. Ross Brawn vindt het jammer dat Honda vertrekt, maar hoopt dat de Japanse motorfabrikant snel terugkomt van het besluit. “Ik hoop dat we ze met de nieuwe motorreglementen in 2026 weer in de Formule 1 kunnen verwelkomen.”

Honda blijft nog één jaar actief in de Formule 1 als motorleverancier bij Red Bull en Alpha Tauri. Ross Brawn werkte in het verleden bij Honda en baalt dat de Japanse fabrikant de Formule 1 opnieuw verlaat. “Het is al de vierde keer in mijn carrière dat ze de Formule 1 verlaten en dat is gewoon jammer”, schrijft Ross Brawn in zijn column.

Daarmee blijven er drie motorleveranciers (Ferrari, Mercedes en Renault, red.) over, maar de 65-jarige Brit hoopt dat hij Honda weer snel in de Formule 1 kan verwelkomen. “Ik ben optimistisch dat ze snel van gedachten veranderen. Als de Formule 1 zich blijft ontwikkelen, hoop ik dat we ze in de toekomst weer kunnen verwelkomen. Ze zijn altijd welkom”, stelt de oud Mercedes-teambaas.

“Ik hoop dat ze terugkeren als we in 2026 de nieuwe motorreglementen introduceren. Ook hoop ik dat Honda toe gaat treden tot een speciale FIA commissie, waarin ze dan ons gaan aanraden hoe de power unit er in de toekomst uit moet gaan zien. Ze zijn een geweldige partner geweest en ik kijk ernaar uit om in de toekomst weer met ze samen te gaan werken”, sluit Brawn af.

