Wat was het stoerste moment van afgelopen Formule 1- seizoen naast de baan? Oud-teambaas Günther Steiner laat er in de podcast The Red Flag geen twijfel over bestaan. Het moment dat Max Verstappen in Singapore de FIA-persconferentie boycotte naar aanleiding van de aan hem opgelegde straf voor het gebruik van het woordje ‘fucked’.

Steiner over de spontane protestactie van de viervoudig wereldkampioen van Red Bull: “Dat was echt een fuck you naar de FIA’, Ik vond het een goed idee. Ik was trots op hem!”

Günther Steiner benoemt tevens de coureur die in zijn ogen de Rockstar of the Year is. Ook daar valt de keuze van hem op Max Verstappen. “Deze vierde titel van hem is de beste. Voor deze heeft hij moeten vechten. Hij heeft alles gedaan. Hij was strategisch. Hij had veel tegenslagen, maar overwon ze. Deze titel is echt van hem.”

