Mick Schumacher maakt als reservecoureur bij Mercedes een goede kans om weer terug te keren op de Formule 1-grid, denkt Haas F1-teambaas Günther Steiner.

Schumacher hoopte zijn contract bij Haas F1 te verlengen, maar het Amerikaanse team nam na twee seizoenen afscheid van hem omdat het een coureur met meer ervaring wilde hebben. De Duitser is dit jaar de reservecoureur van Mercedes en heeft er geen geheim van gemaakt dat hij in 2024 op de grid wil terugkeren.

Die kans is aanwezig nu hij bij Mercedes zit, denkt Haas F1-teambaas Günther Steiner. “Hij bevindt zich in een goede positie bij Mercedes”, zegt Steiner in gesprek met RTL. “Mercedes heeft veel zusterteams”, doelt de Italiaan op het feit dat Mercedes aan drie andere teams motoren levert.

Steiner ziet de situatie met Nyck de Vries, die jarenlang geen Formule 1-zitje kreeg maar nu bij AlphaTauri aan de slag gaat, als goede vergelijking voor Schumacher. “Hij sprong in bij Williams en kreeg op die manier een zitje bij AlphaTauri. Mick bevindt zich in een goede positie. Ik hoop voor geen enkele coureur dat hij niet kan rijden, maar als de kans zich voordoet kan Mick instappen.”

“Soms,” vervolgt Steiner, “moet je één stap terug zetten om er twee vooruit te gaan. Hij heeft zichzelf in een goede positie gebracht bij een team waar hij de beste kans heeft op een vaste plek in de toekomst”, stelt de Haas F1-teambaas.

Ook al werken Steiner en Schumacher niet meer samen, verwacht Steiner dat hij nog gewoon contact zal hebben met de Duitser. “Dit soort dingen gebeuren in het leven. Je gaat vaak uit elkaar en daarom hoeft het ook niet in een gevecht te eindigen. We hebben open kaart gespeeld en daarom geloof ik ook dat we elkaar nog steeds zullen groeten en spreken”, besluit de Zuid-Tiroler.