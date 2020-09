Steiner: ‘Shwartzman, Schumacher en Ilott zouden vrije training met Haas kunnen rijden’

Haas-teambaas Günther Steiner zegt dat het mogelijk is dat Ferrari-junioren Robert Shwartzman, Mick Schumacher en Callum Ilott ergens dit jaar met Haas een vrije training rijden. Hij benadrukt dat het aan Ferrari ligt of de Formule 2-coureurs de kans krijgen en dat hij in ieder geval open staat voor gesprekken hierover.

Waar Ferrari het in de Formule 1 zelf lastig heeft, heeft het wel wat te vieren met haar Driver Academy: Schumacher leidt het Formule 2-kampioenschap, gevolgd door Ilott op de tweede plek en Shwartzman op de vierde plek. Met een aantal contracten dat afloopt in de Formule 1, waaronder bij Haas als Alfa Romeo, liggen er kansen voor deze coureurs, met name omdat Ferrari een goede band heeft met Haas en Alfa Romeo. Het is volgens Haas-teambaas Günther Steiner mogelijk dat deze coureurs dit jaar nog in actie komen tijdens een vrije training.

“Dat is mogelijk ja”, zegt Steiner tegen Formula1.com. “Maar dat is meer een Ferrari-dingetje, als zij ons vragen om ze te helpen. Zij helpen ons omdat we zo onze problemen hebben vanwege het coronavirus, dus zij helpen ons en we helpen elkaar. Als ze het vragen, dan zou ik er in ieder geval voor open staan om het te bespreken”, aldus de Haas-teambaas.

