Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner ziet het somber in voor Kevin Magnussen. De Italiaan zorgde er in 2022 voor dat de Deen kon terugkeren in de Formule 1, maar Magnussen mag waarschijnlijk binnenkort zijn koffers pakken. Volgens Steiner zijn er namelijk te veel andere kandidaten voor het Haas-stoeltje naast Oliver Bearman.

Het silly season begon dit jaar al vroeg met het nieuws dat Lewis Hamilton overstapt naar Ferrari, maar het lijkt voorlopig nog niet afgelopen. Veel coureurs zitten in het laatste jaar van hun huidige contract, waaronder Kevin Magnussen. Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner heeft geen goed nieuws voor de Deen.

“Ik hou van Kevin, maar wat hij de laatste tijd doet tegen Hülkenberg is op zijn zachtst gezegd niet indrukwekkend,” vertelde Steiner tegen de pers tijdens een recent promotie-evenement. “We moeten daar open over zijn. Of Hülkenberg is zo goed dat we het niet kunnen vergelijken, of Kevin is gewoon momenteel niet waar hij moet zijn om een plaats in de F1 te verdienen.”

Steiner ziet het vooral somber in voor de Deense coureur, omdat er meerdere kandidaten zijn voor het tweede Haas-stoeltje. “We hebben Checo (Sergio Perez, red.), Dani (Daniel Ricciardo, red.), Kevin, (Valtteri, red.) Bottas. Bottas is moeilijk om iets over te zeggen, omdat zijn auto niet echt goed is. We weten niet echt waar hij staat. Maar er zijn best veel van deze jongens. De mensen die hen een stoeltje geven, moeten nu nadenken: is dit het beste voor het team?“, besluit Steiner.

Haas maakte begin juli al bekend dat Ferrari-junior Oliver Bearman een meerjarig contract bij de Amerikaanse renstal heeft getekend.

