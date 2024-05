Vol leedvermaak heeft oud-teambaas Günther Steiner gereageerd op de diskwalificatie van beide Haas-coureurs na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco. Bij beide auto’s werd een technische overtreding met het DRS-systeem geconstateerd.

Bij controle van de achtervleugel van het team werd zaterdag vastgesteld dat de maximaal toegestane opening van 85 mm werd overschreden. Als gevolg hiervan werden Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg gediskwalificeerd. Zij moeten als gevolg daarvan de race vanmiddag vanuit de pitlane starten.

Steiner vond de dubbele diskwalificatie nogal amusant en plaatste een foto van een meetlint op zijn Instagram-story met het onderschrift: ‘Wil iemand mijn meetlint lenen???’.

Het team van Haas heeft overigens haar fout toegegeven, maar gaf wel aan dat er in de kwalificatie geen prestatievoordeel was behaald door de overtreding. Steiner werd vorig jaar ontslagen bij Haas vanwege de aanhoudende teleurstellende resultaten. Sindsdien liggen beide partijen met elkaar overhoop. Haas en Steiner hebben ook rechtszaken tegen elkaar lopen, onder andere vanwege claims van onrechtmatig gebruik van foto’s.

