Haas F1-teambaas Günther Steiner is verrast dat Kevin Magnussen en Mick Schumacher de achtste en tiende tijd noteerden in de kwalificatie in Spanje, zeker omdat Haas het enige team is dat geen updates heeft meegenomen: “We hadden met updates op pole gestaan!”

Haas is het enige team dat in Spanje géén updates heeft meegenomen. Het team wil de VF-22 nog wat beter begrijpen voordat het met een groot updatepakket komt, wat pas over vier of vijf races zal zijn zoals teambaas Günther Steiner voorafgaand aan het raceweekend aangaf.

Des te groter was de verrassing toen Haas in de kwalificatie tot de achtste en tiende tijd kwam met Kevin Magnussen en Mick Schumacher. Ook Steiner is verrast. “Er zijn veel teams die updates hebben meegenomen en het is haast een kritiekpuntje dat wij géén updates hebben meegenomen”, zegt Steiner tegen Motorsport.com. “Kun je je voorstellen als we wél updates hadden meegenomen? Dan hadden we op pole gestaan!”, grapt de Haas F1-teambaas.

“Ik heb altijd gezegd dat we de sweet spot van deze auto moeten vinden”, vervolgt Steiner. “Je brengt upgrades naar Barcelona omdat je het circuit kent, maar ik dacht: oké, je kent het circuit dus het is een goed moment om het beste uit deze auto te halen. Als je naar een circuit als Miami of Jeddah gaat, waar je nog niet echt mee bekend bent en weinig data tot je beschikking hebt, dan probeer je wat te vinden voor dat circuit. Maar hier kan je wat beter naar de auto zelf kijken, dat is ook wat we hebben gedaan”, besluit de Italiaan.

