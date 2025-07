Oud-teambaas Günther Steiner verwerpt de theorie dat Red Bull de auto’s speciaal ontwerpt voor coureur Max Verstappen. Door de zogenoemde ‘vloek’ die lijkt te rusten op het tweede Red Bull-stoeltje naast de viervoudig wereldkampioen gaan er wel eens geruchten in de paddock rond dat het team de auto helemaal aanpast aan de rijstijl van Verstappen. Volgens Steiner zou de Nederlander juist nog sneller zijn in een andere auto, zoals de McLaren.

Max Verstappen heeft in zijn tijd bij Red Bull al een aantal teamgenoten gehad. Onder meer Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson en huidige teamgenoot Yuki Tsunoda mochten in het stoeltje naast die van de Nederlander plaatsnemen, maar schoten allen tekort in vergelijking met de viervoudig wereldkampioen. De vader van Pérez, Antonio Pérez Garibay, deelde eerder de complottheorie dat de auto’s van Verstappen en zijn teamgenoten niet hetzelfde zijn.

LEES OOK: ‘Max Verstappen is een acrobaat in de auto’

Volgens oud-teambaas Günther Steiner is daar echter niks van waar. “Veel mensen trekken de conclusie dat Red Bull de auto speciaal heeft ontwikkeld voor Max”, legt de Italiaan uit in de podcast Business of Sport. “Maar ik denk helemaal niet dat de Red Bull-auto speciaal is ontworpen voor Max. De Red Bull-auto is wat hij is en de enige die ermee kan rijden, is Max. Ik denk dat Max liever een McLaren zou hebben dan een Red Bull.”

‘Verdomd goed’

“Zelfs als mensen zeggen: oh, de gewichtsverdeling (van de auto, red.) en zo, ik denk dat dat allemaal een beetje proberen is om bijna een excuus te vinden voor waarom Max zo succesvol is”, vervolgt Steiner. Voor de voormalig teambaas van Haas is het meer dan duidelijk waarom Verstappen zo goed is in de Red Bull-wagens. “Max is zo succesvol, omdat hij zo verdomd goed is.”

Lees hier alles over de GP België

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.