De nieuwe technische richtlijn van de FIA kan de rangorde ‘volledig veranderen’, stelt Haas F1-teambaas Günther Steiner. Dat is niet eerlijk, vindt Steiner: “Als het te gevaarlijk is, verhoog je gewoon je rijhoogte.”

Om het porpoising op de middellange termijn te verminderen heeft de FIA een nieuwe technische richtlijn uitgevaardigd. De FIA vindt ingrijpen noodzakelijk omdat het hier om de veiligheid van de coureurs gaat, die al fysieke klachten hebben gemeld. De nieuwe technische richtlijn kan zomaar gevolgen hebben voor de rangorde, denkt Haas F1-teambaas Günther Steiner, mede omdat teams gedwongen kunnen worden om de rijhoogte van de bolides te verhogen.

“We moeten meten wat het is”, wordt Steiner geciteerd door The Race. “Sommige auto’s zijn behoorlijk slecht. En er is een oplossing: gewoon de rijhoogte verhogen”, zet Steiner zijn vraagtekens bij het ingrijpen van de FIA. “Maar dan ga je langzaam… en wie wil er nou langzaam gaan? Het is net als ik weet niet hoeveel jaar geleden, in het midden van het seizoen toen we iets aan de banden veranderden. Het is zoiets als dit.”

“Je verandert iets fundamenteel, je zou de rangorde weer helemaal kunnen veranderen. Is dat echt eerlijk?”, vraagt Steiner zich af, om de vraag meteen te beantwoorden: “Nee. Het gebruik van de veiligheidsfactor… maar dat zou ook zo benaderd kunnen worden: als het te gevaarlijk is, verhoog je gewoon je rijhoogte.”

AlphaTauri-coureur Pierre Gasly verwacht aan de andere kant dat de technische richtlijn een ‘minimale impact’ zal hebben op de rangorde. “Dit zijn zaken die een heel kleine impact op de performance van alle auto’s kunnen hebben. We vinden het, ongeacht de interesses van de teams, dat dit te veel is”, aldus de Fransman.