Max Verstappen vindt het ‘een beetje teleurstellend’ dat de FIA een nieuwe technische richtlijn heeft uitgevaardigd om het porpoising op de middellange termijn te verminderen. Het moet volgens hem niet zo zijn dat een team ‘veel klaagt en ze dan ineens de regels veranderen’.

De FIA besloot donderdag om een nieuwe technische richtlijn uit te vaardigen om op de middellange termijn het porpoising te verminderen. Zij doen dat omwille van de veiligheid van de coureurs, van wie velen hebben geklaagd over de fysieke gevolgen van het hevige gestuiter van de bolides. Er komen extra controles en de ‘verticale slingeringen’ worden gemeten. Mocht een team niet binnen een vastgestelde limiet kunnen blijven, moet de rijhoogte met 10mm omhoog. Als de auto dan nog over de limiet gaat wordt deze als onveilig bestempeld en gediskwalificeerd, wist Auto, Motor und Sport na inzage van de technische richtlijn.

Mercedes-coureur George Russell, die al vroeg waarschuwde voor de gevolgen van porpoising, was blij met het snelle handelen van de FIA. Regerend wereldkampioen Max Verstappenis er echter niet zo blij mee.

Lees ook: FIA gaat omwille van veiligheid ingrijpen om porpoising te verminderen

“Ik vind het een beetje teleurstellend dat er halverwege het seizoen weer een regelwijziging is, zou ik zeggen”, zegt Verstappen in gesprek met RACER. “Het gaat er niet eens om dat wij er meer of minder last van hebben dan andere teams, maar het moet niet zo zijn dat het ene team veel klaagt en dat ze dan ineens de regels eromheen veranderen”, doelt hij op Mercedes, dat erg uitgesproken was over dit probleem omdat zij worstelen met porpoising.

Invloed op teams die zaken op orde hebben

Verstappen stelt dat er ‘een heleboel teams’ zijn die het ‘eigenlijk geweldig’ gedaan hebben om problemen als porpoising te verminderen. “Het is dus mogelijk om eromheen te werken”, legt de kampioenschapsleider uit. “Als je je auto verhoogt dan heb je deze problemen niet, maar je verliest performance. Maar als je de auto daarvoor niet goed kunt ontwerpen, dan is dat jouw fout, niet die van de regels. Voor mij is dat een beetje jammer.”

Lees ook: Russell blij met snel handelen FIA: ‘Dit is goed voor iedereen’

De nieuwe technische richtlijn zou op papier juist nadelig werken voor Mercedes, toch vindt Verstappen het in zijn algemeen jammer dat er een technische richtlijn is gekomen die invloed kan hebben op teams die de zaken wel op orde hebben. “Natuurlijk is elk circuit anders, maar ik vind het een beetje zonde om het halverwege het seizoen te veranderen en teams hebben duidelijk laten zien dat je normaal kunt rijden, of in ieder geval met een stuk minder problemen dan sommige andere teams”, besluit de Nederlander.