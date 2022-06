Bestuursorgaan FIA grijpt omwille van de veiligheid in om het porpoising in de Formule 1 te verminderen. Daarvoor heeft de FIA een nieuw technische richtlijn uitgevaardigd waar alle teams zich aan moeten houden.

Met name vanuit het Mercedes-kamp klonk na de Grand Prix van Azerbeidzjan de oproep om collectief naar een oplossing voor het porpoising te zoeken. Lewis Hamilton klaagde over rugpijn en had moeite met uitstappen, maar zij waren niet de enigen die het probleem aankaartten. Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff waren bijna alle coureurs – alleen Fernando Alonso zou er anders over denken – het erover eens dat het hevige gestuiter van de nieuwe bolides een echt probleem is.

Lees ook: ‘Ik heb de oplossing voor Mercedes: de rijhoogte van de auto omhoog’

Vanuit Red Bull klonk juist tegengeluid: teambaas Christian Horner vermoedde dat Hamilton en George Russell juist zo over het porpoising klaagden om de nodige veranderingen door te voeren, aangezien Mercedes het meeste worstelt met dat probleem.

Toch gaat bestuursorgaan FIA ingrijpen, zo laat zij in een verklaring weten. “Na de achtste ronde van het FIA-wereldkampioenschap Formule 1 van dit jaar, waarin het fenomeen van de aerodynamische schommelingen (‘porpoising‘) van de nieuwe generatie Formule 1-auto’s en het effect op de fysieke toestand van de coureurs daarvan tijdens en na de race opnieuw aan het licht kwam, heeft de FIA, als bestuursorgaan van de sport, besloten dat het in het belang van de veiligheid noodzakelijk is om in te grijpen en van de teams te eisen dat zij de nodige aanpassingen doorvoeren om dit fenomeen te beperken of te elimineren”, valt in de verklaring te lezen.

(Tekst loopt door onder de foto)

Foto: Motorsport Images

Aanpak voor korte en middellange termijn

De FIA heeft daarvoor een technische richtlijn uitgevaardigd om de teams aanwijzingen te geven over de maatregelen die de FIA voornemens is te nemen om het probleem aan te pakken. Daarbij gaat het om extra controles van de skidblocks en planken onder de bolides en ‘de definitie van een metriek, gebaseerd op de verticale versnelling van de auto, die een kwantitatieve limiet zal geven voor een aanvaardbaar niveau van verticale slingeringen. De exacte wiskundige formule voor deze metriek wordt nog door de FIA geanalyseerd en de Formule 1-teams is verzocht aan dit proces bij te dragen.’

Lees ook: Alonso: ‘Wordt heel moeilijk voor teams om eens te worden over oplossing porpoising’

Naast deze maatregelen op de korte termijn worden vervolgens bij een technische bijeenkomst van de FIA met de teams gekeken welke maatregelen nodig zijn om het porpoising op de middellange termijn te verminderen.

Het Duitse Auto, Motor und Sport heeft de nieuwe technische richtlijn al gezien en meldt dat er vóór de derde vrije training een limiet voor die ‘verticale slingeringen’ vastgesteld wordt. Als teams vervolgens geen afstelling kunnen leveren die veilig genoeg is, moet de rijhoogte met 10 millimeter omhoog. Mochten teams daar dan nog niet binnen die limiet blijven, zullen de auto’s in kwestie gediskwalificeerd worden omdat deze dan onveilig verklaard worden.

Volgens de FIA was de ingreep nodig. “De FIA heeft na overleg met haar artsen besloten in te grijpen in het belang van de veiligheid van de coureurs. In een sport waarin de deelnemers regelmatig met snelheden van meer dan 300 km/u rijden, wordt ervan uitgegaan dat de gehele concentratie van een bestuurder op die taak moet zijn geconcentreerd en dat overmatige vermoeidheid of pijn bij een bestuurder significante gevolgen kan hebben indien dit tot concentratieverlies leidt”, legt de FIA uit. “Bovendien maakt de FIA zich zorgen over de onmiddellijke fysieke gevolgen voor de gezondheid van de coureurs, van wie een aantal na recente gebeurtenissen rugpijn heeft gemeld.”