Mercedes-coureur en coureursvakbond-voorzitter George Russell is blij met het snelle handelen van de FIA in de strijd om het porpoising te verminderen. De Brit stelt dat het goed is voor iedereen, al lijkt de nieuwe technische richtlijn op papier juist negatief voor Mercedes.

De FIA maakte donderdag bekend dat zij zich genoodzaakt ziet om, omwille van de veiligheid en de gezondheid van de coureurs, in te grijpen om het porpoising te verminderen. Zij hebben een nieuwe technische richtlijn uitgevaardigd waar alle teams zich aan moeten houden. Het komt er uiteindelijk op neer dat teams binnen een bepaalde limiet van ‘verticale slingeringen’ moeten blijven, mocht dat niet het geval zijn dan moet de rijhoogte met 10mm omhoog. Als het team alsnog niet binnen die limiet kan blijven, wordt de desbetreffende auto gediskwalificeerd.

Dat de rijhoogte dan mogelijk omhoog moet, zou slecht nieuws zijn voor Mercedes. Zij worstelen dit seizoen het meest met porpoising, maar door de rijhoogte te verlagen presteert de nieuwe bolide beter. George Russell waarschuwde al vroeg dit seizoen voor de mogelijke fysieke gevolgen van porpoising voor de coureurs. Hij verwelkomt het snelle handelen van de FIA.

“Het is veelbelovend om te zien dat zij direct actie hebben ondernomen en dat het ze dus geen weken en maanden en politieke besluiten nodig hebben gehad om zoiets te veranderen”, zegt Russell in gesprek met Sky Sports F1. “Als het op veiligheid aankomt, moeten dingen snel opgelost worden. Ik ben dus positief… niet verrast om te zien dat het zo snel gebeurt, maar ik denk dat dit goed is voor iedereen.”

Liever geen regelwijziging

Mercedes was een van de meest uitgesproken teams over het porpoising. Red Bull-teambaas Christian Horner vermoedde dat Russell en Lewis Hamilton van het team zo uitgesproken moesten zijn om er een gunstige regelwijziging door te krijgen, maar Russell benadrukt dat dat niet het geval is.

“Dit is iets waarvan iedereen denkt dat Mercedes daarvoor pusht, maar als we puur naar de prestatiekant van dit verhaal kijken wil je niet echt dat er iets verandert omdat je nooit weet of het goed of slecht zal uitpakken”, legt Russell uit. “We hebben er als coureurs over gesproken dat we verandering willen, want wat we afgelopen weekend hebben meegemaakt was gewoon niet houdbaar”, besluit de Mercedes-coureur.