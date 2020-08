Steiner: ‘Weten niet eens of Hülkenberg wel voor Haas zou willen rijden’

Haas-teambaas Günther Steiner zegt het goed te kunnen vinden met Nico Hülkenberg en zou de Duitser ook een goede aanwinst vinden voor zijn team, maar hij vraagt zich wel af of Hülkenberg überhaupt wel voor het team, dat het de laatste tijd lastig heeft, wil rijden: “Vanaf een bepaald niveau wil je niet in een team zitten dat niet eens in het middenveld rijdt.”

Hülkenberg bevestigde onlangs dat hij in gesprek is met Alfa Romeo en Haas over een mogelijke rentree in de Formule 1. De Duitser moest voor de twee races op Silverstone bij Racing Point invallen voor Sergio Pérez, die het coronavirus had opgelopen. Hij maakte daar indruk en gaf toen al te kennen dat hij met meerdere teams in gesprek is over een fulltime zitje. Haas-teambaas Steiner zegt ook gesprekken te hebben gehad met Hülkenberg, maar vraagt zich af of hij überhaupt wel voor zijn team, dat negende staat bij de constructeurs, wil rijden.

“Ik heb al een aantal keren met hem gesproken en ik kan goed met hem opschieten”, zegt Steiner tegen Sky Deutschland. “Maar we presteren momenteel niet goed en dus moet je het van zijn kant bekijken en afvragen of hij er wel in zou geloven en of het wel bij hem past. Hij is een geweldige coureur. Vanaf een bepaald niveau wil je niet in een team zitten dat niet eens in het middenveld rijdt”, aldus de eerlijke Italiaan.

Hülkenberg staat ook in de belangstelling van Alfa Romeo, al moet daar ook nog wel wat gebeuren voordat hij een echte optie wordt. “Ja, we zijn aan het praten”, erkent teambaas Frédéric Vasseur in de podcast Beyond the Grid. “Maar het is nog te vroeg om aan de line-up voor volgend jaar te denken. Ik moet nog overleg voeren met de aandeelhouders en we weten niet wat Räikkönen gaat doen”, aldus de Fransman.