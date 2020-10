Steiner: ‘Zullen Ilott niet beoordelen op snelheid, maar op feedback’

Haas-teambaas Günther Steiner zegt dat het team Formule 2-coureur Callum Ilott, die tijdens de eerste vrije training op de Nürburgring mag instappen bij Haas, niet zal beoordelen op snelheid. Het is volgens Steiner belangrijker dat hij constant is en dat hij het team van goede feedback kan voorzien.

De contracten van Kevin Magnussen en Romain Grosjean verlopen eind dit jaar bij Haas en dus evalueert het Amerikaanse team meerdere opties. Formule 2- en Ferrari Driver Academy-coureur Callum Ilott mag dit weekend tijdens de eerste vrije training instappen bij Haas, waar hij dus mogelijk volgend jaar voor zal rijden. Het zal voor Haas echter niet van belang zijn dat hij direct snelle rondetijden noteert.

Seat fit time for @callum_ilott 😁👍 He’s in the car for Friday’s #FP1 session at the Nürburgring 🇩🇪#HaasF1 pic.twitter.com/89FV9Sn4OD — Haas F1 Team (@HaasF1Team) October 5, 2020

“Hij zal hetzelfde programma afleggen zoals onze reguliere coureurs dat zouden doen”, zegt Steiner. “Misschien zullen we hem wel vertellen om voorzichtig te zijn, omdat er op dit moment regen wordt voorspeld. We proberen altijd hard te werken aan het programma in de eerste vrije training en doen ons best, wetende dat er veel druk komt kijken als je voor het eerst in een Formule 1-weekend in een Formule 1-bolide stapt.”

Lees ook: Nordschleife-mythe in 3 delen: ‘Het groene monster dat in het bos op je ligt te wachten’

“We zullen niet echt naar de rondetijden kijken, we zullen kijken naar zijn constantheid en de feedback die hij het team kan geven”, vervolgt Steiner. “Dat is waar we een coureur op beoordelen, niet op snelheid, want negentig minuten in een Formule 1-auto is niet zo lang. We proberen er gewoon voor te zorgen dat we feedback krijgen en dat hij een goede ervaring bij ons heeft”, concludeert hij.

Ilott staat momenteel tweede in het Formule 2-kampioenschap, achter Ferrari Driver Academy-concullega Mick Schumacher. Met nog twee races te gaan op Bahrein moet Ilott een gat van 22 punten zien te overbruggen om alsnog kampioen te worden.

Lees ook: FIA: ‘Kunnen met ons coronaprotocol overal racen’