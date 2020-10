FIA: ‘Kunnen met ons coronaprotocol overal racen’

De FIA gelooft dat het coronaprotocol van de Formule 1 dusdanig goed is dat er weer overal geracet kan worden, mits de overheden dat toestaan. Het zou vooral afhankelijk zijn van de reisrestricties die de overheden hanteren of er geracet kan worden: “Het ligt niet aan het protocol zelf.”

De 22-races tellende kalender werd begin dit seizoen overhoop gegooid door het coronavirus. Toch heeft de Formule 1 een kalender van 17 races weten te organiseren, waarbij triple headers in het begin vooral de norm waren. Hoewel alle races voorlopig alleen in Europa zijn verreden, zal de Formule 1 ook nog naar het Midden-Oosten trekken voor de races in Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten.

Bruno Famin is bij de FIA verantwoordelijk voor de logistieke kant van de Formule 1 en heeft ook de leiding over het coronaprotocol van de Formule 1. Volgens hem is het mogelijk dat de Formule 1 weer overal kan racen, mits de overheden dat toestaan. “Voor mij zijn de reisrestricties van de overheden het enige probleem”, zegt Famin tegen Motorsport.com. “We hebben al geracet in landen waar de situatie omtrent het coronavirus erg slecht was, maar het is ons toch gelukt.”

“Ik denk dat het protocol en de mensen het bewijs zijn dat het protocol onder alle omstandigheden werkt”, vervolgt hij. “Het probleem is de juridische kwestie, de reisrestricties. Of we in quarantaine moeten of niet of dat de lokale organisator de toestemming heeft gehonoreerd om het evenement op te bouwen, dat zijn de sleutelelementen. Het ligt niet aan het protocol zelf. Ik denk dat we met dit protocol overal kunnen racen, maar het hangt af van de autoriteiten en de mogelijkheid om daarheen te reizen”, aldus Famin.