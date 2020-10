Lawrence Stroll overtuigde Vettel: ‘Hij haalde mij over om volgend jaar bij Aston Martin te komen racen’

Volgend jaar rijdt Sebastian Vettel in de kleuren van Aston Martin. Vettels contract bij Ferrari werd niet verlengd en dus moest hij elders rondkijken. Lawrence Stroll overtuigde hem om naar Aston Martin te komen.

Sebastian Vettel neemt volgend jaar de plaats van Sergio Pérez in bij Aston Martin. Hij vertelt in Beyond the Grid dat er meerdere redenen zijn voor zijn overstap naar Aston Martin.

Lees ook: Vettel over ‘onverwachte’ terugkeer: ‘Geweldig om voor eigen publiek te racen’

“Het team groeit, de huidige prestaties zijn goed, er is potentie, maar wat mij ook aansprak, is de mindset van het team en de vastberadenheid om er echt iets van te maken”, vertelt Sebastian Vettel.

Teameigenaar Lawrence Stroll overtuigde de viervoudig wereldkampioen. “Het leek me een leuk project. Ik wil daar graag deel van uit maken. Ik hoop dat ik met mijn ervaring veel kan bijdragen. Ik kijk ernaar uit”, aldus de Duitser.

Lees ook: Vettel over zijn jaren bij Ferrari: ‘Ik heb gefaald, maar geen spijt’