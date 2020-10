Vettel over ‘onverwachte’ terugkeer: ‘Geweldig om voor eigen publiek te racen’

Op de ‘normale’ 2020-kalender ontbrak de Duitse Grand Prix. Maar door het coronavirus staat er toch een race op Duits grondgebied op de kalender, maar niet op de Hockenheimring maar op de Nürburgring, waar in 2013 voor het laatst gereden werd. Sebastian Vettel won de laatste editie op de Ring en is blij met de eenmalige terugkeer.

Sebastian Vettel won in zijn hele loopbaan maar één keer in Duitsland en dat was in 2013, toen hij met moeite Kimi Räikkönen en Romain Grosjean achter zich kon houden. “Ik heb natuurlijk goede herinneringen aan de laatste race op deze baan, maar het is sowieso een interessant circuit met veel langzame bochten”, zegt Sebastian Vettel.

De Duitser zei bij de aankondiging van de race dat de Nürburgring het Duitse Siberië is. Hij lijkt daar gelijk in te krijgen aangezien de temperaturen op zaterdag en zondag onder de 10 graden blijven steken. De banden op temperatuur houden, wordt daarom volgens hem enorm belangrijk.

Teamgenoot Charles Leclerc heeft nog nooit met een Formule 1-auto op de Nürburgring gereden en kan niet wachten om het circuit op te gaan. Ook hij verwacht dat het weer een grote impact gaat hebben op het weekend.

“Regen is nooit ver weg in de Eifel. Condities kunnen snel veranderen”, vertelt Charles Leclerc.

