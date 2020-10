Steiner: ‘Dumpen van Ferrari zou niet echt netjes zijn’

Haas kent een moeilijk 2020, mede door de zwakke prestaties van de Ferrari-motor. Toch blijft de Amerikaanse renstal loyaal aan Ferrari. Het is volgens Günther Steiner niet echt netjes om Ferrari nu in de moeilijke tijden te verlaten.

Haas werkt sinds het debuut in de sport nauw samen met de Italiaanse renstal. Ferrari levert Haas de motor en andere onderdelen. Met name in 2018 werkte dat uitstekend en werd Haas vijfde in het constructeurskampioenschap.

Lees ook: Renault levert aan Red Bull als het moet: ‘Maar we zijn nog niet gebeld’

Dit jaar is alles anders. Ferrari heeft motorvermogen ingeleverd na de technische richtlijnen aan het einde van vorig seizoen en na de geheime schikking met de FIA in februari en heeft naar verluidt de zwakste motor van het veld. Günther Steiner vindt het niet echt netjes om in een moeilijke periode een overstap te maken naar een andere motorleverancier.

“Wij zijn loyaal”, vertelt Günther Steiner aan Autosport. Zij zijn ongelooflijk belangrijk voor ons geweest om in de Formule 1 te komen. Ze hebben goed werk geleverd. Ferrari heeft het inderdaad nu iets moeilijker, maar hopelijk gaat het snel weer beter”, aldus Steiner.

“Om bij de eerste de beste mogelijkheid Ferrari te verlaten, zou niet echt netjes zijn”, zegt de teambaas van Haas.

Lees ook: Honda wil Red Bull wel helpen met eventueel ‘eigen’ motorproject