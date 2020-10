Renault levert aan Red Bull als het moet: ‘Maar we zijn nog niet gebeld’

Renault moet Red Bull motoren leveren vanaf 2022 mocht het zover komen dat Helmut Marko en de zijnen geen andere motorleverancier kunnen vinden voor hun team. Het is een verantwoordelijkheid waar de Fransen zeker niet voor zullen weglopen, zegt Renault-teambaas Cyril Abiteboul.

Red Bull heeft geen leverancier meer voor 2022 nu Honda heeft besloten te zullen stoppen met Formule 1. De regels schrijven voor dat mocht een team zonder motoren komen te zitten, de leverancier met de minste klantenteams dan de handschoen moet oppakken en leveren.

Mercedes levert in 2022 aan het eigen team maar ook Aston Martin, McLaren en Williams. Ferrari is de leverancier aan het eigen team, Haas en Alfa Romeo. Renault heeft zoals het nu er naar uitziet alleen het eigen team wat dan inmiddels Alphine F1 zal heten.

“We kennen de regels en we zullen ons daar zeker aan houden”, zegt teambaas Abiteboul in een reactie tegen persbureau Reuters. Hij zegt nog geen belletje hebben gehad uit Milton Keynes. Renault en Red Bull hebben een flinke historie samen, zowel positief als negatief. Er werden vier wereld- en contructeurstitels gewonnen, later veranderde de samenwerking in een verstandshuwelijk met een vechtscheiding als einde.

De regels schrijven voor dat motorfabrikanten in mei volgend jaar aan de FIA moeten laten weten welke teams ze zullen voorzien van krachtbronnen. “Ik hoop van harte niet dat Red Bull tegen die tijd nog altijd geen oplossing heeft gevonden. Als je zoals ons in een sport meedoet, moet je je ook aan je verplichtingen houden die daarbij horen. Wat ons betreft, maakt het deel uit van het reglement en wij zullen ons daar aan houden.”

