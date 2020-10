Drie jaar Red Bull, Alpha Tauri en Honda: De hoogte- en dieptepunten

Aan het einde van 2021 komt er een einde aan het huwelijk tussen Red Bull en Honda. FORMULE 1 zet de afgelopen drie jaar op een rijtje.

15 september 2017 – de aankondiging

De samenwerking tussen Red Bulls zusterteam Toro Rosso en Honda wordt aangekondigd. Franz Tost noemt het een ‘spannende’ uitdaging. Voor Honda is het een nieuw hoofdstuk na het teleurstellende huwelijk met McLaren.

25 maart 2018 – de eerste race

Tijdens de wintertesten in Barcelona had Toro Rosso weinig betrouwbaarheidsproblemen, maar in Melbourne dienden de eerste problemen zich al aan. Brendon Hartley en Pierre Gasly wisten zich niet voor Q2 te plaatsen en in de race viel Gasly uit met motorproblemen en werd Hartley laatste.

8 april 2018 – het eerste succes

Twee weken later tijdens de Grand Prix van Bahrein gaat het een stuk beter. Pierre Gasly begon de race als vijfde en werd door het uitvallen van Kimi Räikkönen vierde. “Now we can fight”, zegt de Fransman na afloop van de race tegen zijn team.

19 juni 2018 – Red Bull Honda

Het hing al langere tijd in de lucht, maar eindelijk wordt de samenwerking tussen het ‘hoofdteam’ Red Bull en Honda aangekondigd. Red Bulls huwelijk met Renault vertoont sinds het begin van de V6-motoren steeds meer scheurtjes en dat leidde tot de breuk. Volgens Christian Horner is Honda de juiste motorfabrikant. “Hun ambitie sluit aan bij die van ons”, zei de teambaas van Red Bull.

4 september 2018 – Laatste kans

“Lukt het niet met Honda, dan stoppen we met Formule 1”, zegt Helmut Marko in een interview met Speedweek. Is het een waarschuwing of een dreigement aan het adres van de Japanse motorfabrikant?

17 maart 2019 – het eerste podium

Het huwelijk tussen Red Bull en Honda begint voortvarend met een podium in Australië. Het is voor Honda het eerste podium sinds Engeland 2008, toen Rubens Barrichello derde werd. Nu wordt Max Verstappen derde, achter de beide Mercedessen. Honda is tevreden, maar waakt voor teveel optimisme. “Er is nog steeds een gat naar Mercedes en Ferrari. Er is nog werk aan de winkel”, stelt technisch directeur Toyoharu Tanabe.

30 juni 2019 – de eerste zege

Voor de eerste keer sinds de Hongaarse Grand Prix van 2006 wint een Honda-aangedreven auto een Formule 1-race. Max Verstappen wint na een zinderende inhaalrace, waarbij hij in de laatste twintig rondes Sebastian Vettel, Valtteri Bottas en leider Charles Leclerc inhaalt. Het leidt tot vreugde en tranen bij Tanabe. “Het was fantastisch”, jubelde hij.

28 juli 2019 – Nog meer succes

Een maand na de zege in Oostenrijk wint Verstappen opnieuw. Ditmaal in de knotsgekke Duitse Grand Prix op Hockenheim. Daniil Kvyat wordt derde in een Toro Rosso.

17 november 2019 – Dubbelzege

Max Verstappen wint zijn derde race van het seizoen, maar de grote verrassing was Pierre Gasly. De Fransman werd teruggezet naar Toro Rosso na Hongarije en kent bij Toro Rosso een sterke tweede helft van het seizoen. Brazilië is de kers op de taart: Gasly wordt tweede. Het is de eerste dubbelzege voor Honda sinds de Japanse Grand Prix van 1991.

24 februari 2020 – Twijfels

In november verlengt Honda het contract met Red Bull tot het einde van 2021. De gesprekken voor 2022 en 2023 worden gelijk geopend. Toch zijn er twijfels bij de Japanners. “We moeten wel rekening houden met bredere ontwikkelingen in de auto-industrie”, zegt motorbaas Masashi Yamamoto in gesprek met Motorsport.

1 augustus 2020 – Het besef

Mercedes maakt een ijzersterke indruk en domineert de eerste drie races van het seizoen. Red Bull schiet op pure snelheid tekort op de Duitse renstal. Honda is verrast door de progressie van Mercedes op motorisch vlak. “Het is niet makkelijk, maar we proberen een inhaalslag te maken”, vertelt Tanabe. Het besef dat Mercedes niet te kloppen is?

6 september 2020 – Verrassing op Monza

Pierre Gasly wint in een Alpha Tauri een knotsgekke Italiaanse Grand Prix. Het is na de zege van Max Verstappen tijdens de 70th Anniversary GP op Silverstone de tweede Honda-overwinning van 2020.

13 september 2020 – Boze Verstappen

Max Verstappen valt op Mugello voor het tweede weekend op rij uit door technische malheur. Het blijkt om hetzelfde probleem te gaan als op Monza. Verstappen steekt zijn woede niet onder stoelen of banken. “Dit is natuurlijk gewoon niet normaal, dat het nu twee wedstrijden achter elkaar gebeurt”, zegt de Nederlander na afloop van de race.

2 oktober 2020 – Honda trekt zich terug

Honda stopt aan het einde van 2021 met het Formule 1-project. Honda wil voor 2050 koolstofneutraal zijn. Dat is één van de redenen voor het vertrek. Red Bull en Alpha Tauri hebben nu een groot probleem. Ze hebben anderhalf jaar de tijd om een motorleverancier te vinden.

