Vettel over zijn jaren bij Ferrari: ‘Ik heb gefaald, maar geen spijt’

Sebastian Vettel ging in 2015 naar Ferrari met het doel om wereldkampioen te worden, maar daar is hij niet in geslaagd ook al kwam hij in 2017 en 2018 dichtbij. Aan het einde van het jaar vertrekt hij bij de Italiaanse renstal. Hij heeft zijn doel niet gehaald, maar spijt van zijn tijd bij Ferrari heeft hij niet, zegt hij in de podcast Beyond the Grid.

In 2017 en 2018 vocht Sebastian Vettel om de titel, maar beide keren ging Lewis Hamilton met de titel aan de haal. De Duitser is bijzonder eerlijk over zijn tijd bij de Scuderia. “Ik heb geen spijt van mijn tijd bij Ferrari. Het is waar dat ik gefaald heb aangezien mijn doel was om wereldkampioen met Ferrari te worden”, vertelt Sebastian Vettel in Beyond the Grid.

“Ik had een aantal dingen anders moeten aanpakken, ik had een aantal zaken eerder moeten zien en ik had sommige gevechten niet moeten uitkiezen. Maar door alle dingen die gebeurd zijn, ben ik in deze positie beland”, zegt de Duitser, die het hierbij niet over de gebeurtenissen op de baan heeft, maar naast de baan.

“Als ik heel eerlijk ben, kan ik gewoon zeggen dat ik gefaald heb. Zijn er redenen voor? Ja, maar het zijn geen excuses en spijt heb ik niet. Ik heb veel geleerd bij Ferrari, zoals het werken in een andere cultuur. En het blijft gewoon een speciaal team in meerdere opzichten”, aldus de viervoudig wereldkampioen.

