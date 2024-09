McLaren-teambaas Andrea Stella verwacht niet dat de race in Monza ook maar enigszins saai gaat worden, ondanks dat zijn beide coureurs op de eerste startrij aan de race beginnen. Vooral de racestart gaat een uitdaging zijn voor McLaren, na de tegenvallende aanvang in Zandvoort. Mochten beide coureurs goed uit de startblokken wegkomen, dan gelden volgens Stella de zogenoemde ‘papajaregels’.

Het was een opvallend moment aan het begin van de Nederlandse Grand Prix. Lando Norris en Oscar Piastri verloren beide een plek door een slechte start. Hoewel Norris later in de race zijn fout weer ongedaan maakte en dominant naar de zege reed, kostte het Piastri een podiumplaats. Het was niet de eerste keer dat McLaren een slechte racestart had. Teambaas Andrea Stella denkt daarom voorafgaand aan de GP Italië nog niet dat de zege al binnen is.

“Er zijn veel variabelen, zoals altijd, als het gaat om profiteren van zo’n goede kwalificatie”, legt Stella uit, tegenover Motorsport.com. Volgens de Italiaan is de start, waarvoor McLaren hoopt alle factoren nu te hebben geoptimaliseerd, niet het enige belangrijke onderdeel. “De tweede belangrijke factor, die ongetwijfeld door elk team genoemd zal worden, is dat niemand de harde banden heeft gebruikt, behalve Visa RB in VT1 en zelfs niet op een lange run. Er is dus onzekerheid over het gedrag van de harde banden.”

‘Papajaregels’

Heeft in Monza zowel Norris als Piastri een goede start, dan kunnen de McLaren-coureurs elkaar in bocht 1 al tegenkomen. Stella legt uit wat dan de regels zijn. “Als het gaat om het naderen van de eerste bocht, is onze aanbeveling altijd: ‘racen met de papajaregels'”, vertelt Stella. “Je bent altijd voorzichtig met elke andere concurrent, maar als de auto papaja is, ben je nog voorzichtiger. We proberen weg te blijven van de mentaliteit dat mijn teamgenoot mijn belangrijkste concurrent is, want dat is niet productief.”

