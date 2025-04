Terwijl Lando Norris zelf in Jeddah nog de media te woord moest staan, erkende McLaren-teambaas Andrea Stella dat zijn coureur te hard pushte en zo door eigen toedoen crashte in de kwalificatie. Toch is er geen reden tot wanhoop bij McLaren. “We hebben de snelheid om te winnen.”

Het moge duidelijk zijn dat Norris in Saoedi-Arabië met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de zege kan vergeten. “Jammer, het gebeurde op een plek die niet vergevingsgezind is”, constateerde Stella. “Lando pushte te hard, kwam op de kerbs terecht en was toen een passagier. De snelheid was er, dat zag er prima uit. Dus dat biedt mogelijkheden voor de race.”

Daarin zal Norris volgens Stella hooguit wat plekken kunnen winnen, maar kan Oscar Piastri voor de zege gaan. De teambaas denkt namelijk dat de Australiër zondag polesitter Max Verstappen in de wedstrijd kan verslaan. Dat lukte eerder dit seizoen in Japan niet toen de Nederlander eveneens vanaf pole position vertrok.

Stella: “Toch hadden we toen een iets snellere auto dan Red Bull. Je moet alleen ergens tijdens de race ook in de positie komen om dat voordeel te kunnen benutten. Aan snelheid in Jeddah zondag in elk geval geen gebrek bij ons, het zag er bij Lando en Oscar tijdens de vrije trainingen goed uit in de long runs.”

