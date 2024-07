Andrea Stella hoopt dat de FIA onderscheid gaat maken tussen verschillende soorten overschrijdingen van track limits. McLarens coureur Lando Norris kreeg tijdens de Oostenrijkse race een vijf seconden-tijdstraf voor het herhaaldelijk overschrijden van de baanlimieten. Terwijl de acties deels nadelig waren voor de Brit zelf. Stella maakt zich daarom zorgen over toekomstige inhaalacties.

Hoewel het na afloop van de Oostenrijkse Grand Prix vooral over de aanvaring tussen Max Verstappen en Lando Norris ging, gebeurde er nog meer tijdens het gevecht tussen de twee coureurs. Zo ging de McLaren-coureur in zijn jacht op de Nederlander drie keer over de track limits heen. Toen de Brit in bocht 3, tijdens een inhaalpoging op Verstappen, weer wijd ging, kreeg Norris zelfs een tijdstraf van vijf seconden.

McLaren-teambaas Andrea Stella denkt dat de tijdstraf van zijn coureur een gevaarlijk precedent schept. “Als [een coureur] over de track limits gaat, omdat hij iemand probeert in te halen en hij blokkeert dan een beetje, vraag ik me af wat voor een soort racen we gaan krijgen. Zeker als dit op deze manier wordt gehandhaafd”, zegt Stella, tegen MotorsportWeek. “Coureurs zullen zo niet eens proberen in te halen, omdat het ze dan één van hun drie strikes kost.”

Stella wil een oplossing

Stella is echter wel van mening dat dit track limit-probleem makkelijk op te lossen is. “Het is belangrijk dat het wordt aangepakt voor de toekomst. We willen onderscheid zien tussen track limits die echt zijn omdat je een voordeel probeert te pakken in termen van racelijn en limits die gepaard gaan met een groot verlies van voordeel omdat je van de baan ging”, sluit de Italiaanse teambaas af.

