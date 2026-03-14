McLaren-teambaas Andrea Stella verduidelijkt zijn eerdere uitspraken over het ‘achterhouden van informatie’ vanuit motorfabrikant Mercedes. De Italiaan zei eerder nog dat zijn team al ‘wekenlang discussieert’ met de motorafdeling van Zilverpijlen, Mercedes High Performance Powertrains (HPP), over het verkrijgen van meer informatie, maar spreekt nu vooral zijn dankbaarheid uit aan HPP: ‘We klagen niet over het voordeel van Mercedes’.

Een opvallende uitspraak van McLaren-teambaas Andrea Stella na de GP Australië: de Italiaan vertelde tegenover Sky Sports F1 dat zijn renstal al ‘wekenlang discussieert’ over het verkrijgen van meer informatie vanuit de motorafdeling van Mercedes. McLaren is al jarenlang een klantenteam van de Duitse renstal, maar lijkt dit jaar een achterstand te hebben op het fabrieksteam. Lando Norris verdedigde daarentegen juist de manier van werken vanuit de Zilverpijlen: “Ze hoeven ook niet alles te delen”, zei de regerend wereldkampioen. “Sommige dingen moeten we zelf uitvogelen.”

‘Zeer complexe krachtbron’

Een week later in China legt Stella uit dat hij niet klaagt over de voorsprong van Mercedes op haar klantenteams. “Allereerst wil ik even verduidelijken dat ik, toen ik het had over het benutten van de krachtbron, doelde op HPP (de Mercedes-motorafdeling, red.) in de zin dat we nog beter met hen moeten samenwerken,” vertelde Stella aan de media in Shanghai. “Het is een zeer complexe krachtbron. En als je als klantenteam in die positie verkeert, moet je alles leren. En dat is heel normaal. Het is heel normaal dat als het product dat je ontvangt relatief eenvoudig te begrijpen en te benutten is, er geen grote kloof is (tussen teams, red.).”

“Maar in dit geval is de motor zo complex vanwege deze unieke gevoeligheden”, voegt Sella eraan toe. “Ik kan me niet herinneren dat ik ooit zoiets heb gezien in een krachtbron in eerdere kampioenschappen. Dan moet je als het ware een heel traject doorlopen (om de krachtbron te begrijpen, red.). En we zijn HPP dankbaar voor hun enorme steun. Zij hebben alle informatie gegeven die we nodig hebben, maar alsnog moet je op het circuit gaan rijden en op die manier verder leren.”

‘We klagen niet’

Mercedes heeft volgens Stella als fabrieksteam het voordeel dat het team één geheel vormt met de motorafdeling. “Er is bij hun geen sprake van intellectueel eigendom of gegevensbescherming. Je werkt gewoon als één geheel”, legt de teambaas uit. “Het is dus begrijpelijk dat er vanuit dit oogpunt een klein voordeel is. We klagen er niet over. Onze enige focus is om zo snel mogelijk te leren en het beste uit de krachtbron te halen.” Volgens de Italiaanse teambaas heeft McLaren in vergelijking met het raceweekend in Melbourne – ‘en met dank aan HPP’ – al stappen gezet in Shanghai.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.