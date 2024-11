McLaren-teambaas Andrea Stella legt uit hoe het komt dat zijn team in Las Vegas niet op het gebruikelijke niveau presteert. De MCL38 is al een tijdje de sterkste bolide op de grid, maar kampt op het stratencircuit in de gokstad tot nu toe met een gebrek aan prestaties. Volgens Stella ligt dat vooral aan de koude weersomstandigheden.

McLaren vecht nog altijd voor de constructeurstitel en ziet nu hoe Ferrari in Las Vegas een kans krijgt om op de Britse renstal in te lopen. Carlos Sainz en Charles Leclerc starten respectievelijk als tweede en vierde aan de race op het stratencircuit, terwijl Lando Norris en Oscar Piastri de race vanaf de zesde en achtste plaats aanvangen. Het is een opvallende situatie waarin McLaren zich bevindt, nadat het team voor het grootse deel van het seizoen de sterkste auto op de grid had.

Teambaas Andrea Stella weet wel waarom McLaren met een gebrek aan prestaties kampt op het Las Vegas Street Circuit. “Het is erg koud, (we hebben daardoor, red.) weinig grip. Er is een vereiste om een zeer hoge topsnelheid te genereren. De auto’s werken dus buiten de normale window waarin je ze ontwikkelt en optimaliseert. En we moeten zeggen dat we in deze omstandigheden moeite hebben om consistent grip te genereren. En het is (tijdens de kwalificatie, red.) gewoon moeilijk om de ronden bij elkaar te rijden”, legt de Italiaan uit aan Sky Sports.

Andere omstandigheden tijdens race?

Ferrari loopt nog maar 36 punten achter op constructeursleider McLaren, en kan daardoor een flinke slag slaan in Las Vegas. Stella heeft echter nog de hoop dat het tijdens de race op zaterdagavond lokale tijd beter gaat. “Hopelijk komen de omstandigheden morgen in de race, als je eenmaal begint met het rijden van continue ronden en je wat bandentemperatuur kunt genereren, terug naar een meer normaal venster en kunnen we competitiever zijn”, besluit de Italiaan.

