Teambaas Andrea Stella onthult er rekening mee te houden dat er wel eens een titelstrijd kan ontstaan tussen Lando Norris en Oscar Piastri. De twee McLaren-coureurs zijn beide kanshebber voor de wereldtitel, zeker in de sterke MCL39, en de Italiaan verwacht daarom dat er wel eens een race kan komen waarbij één van de twee niet blij is met het besluit van McLaren.

McLaren heeft met de sterkste bolide van de huidige grid en twee goede coureurs in de cockpits een goede kans om voor het eerst sinds 2008 weer de coureurstitel te winnen. Momenteel staat Norris met 62 punten bovenaan in het kampioenschap, maar teambaas Andrea Stella houdt er rekening mee dat er nog wel eens een titelstrijd tussen de twee McLaren-coureurs kan ontstaan, waarbij moeilijke beslissingen moeten worden genomen.

LEES OOK: Ook Piastri reageert op Verstappen: ‘Ben blij dat ik niet in die Red Bull rijd’

“Ik kan zeker niet uitsluiten dat dat kan gebeuren”, geeft de Italiaan eerlijk toe in Bahrein. “Het voordeel (van twee sterke coureurs, red.) op de lange termijn is duidelijk, maar op de korte termijn kan het wel eens zijn dat één coureur het niet eens is met hoe een race verloopt. Dat weten we. Daarom houden we er ook niet rekening mee ‘of’ dit gebeurt, maar ‘wanneer’ dit gebeurt.”

Aanpassingen voor Norris

Wil Norris echter een goede kans maken op zijn eerste wereldtitel, dan zal het de Brit helpen als de MCL39 comfortabel voor hem aanvoelt. De McLaren-coureur liet echter al een paar keer weten tijdens de afgelopen races dat dit niet altijd het geval is. “Ik denk dat we inmiddels goed begrijpen waarom dat is”, stelt Stella de Brit gerust. “Daarom hebben we voor dit weekend wat aanpassingen gedaan.” De teambaas wil echter niet vertellen wat er in Bahrein anders is aan de MCL39 van Norris.

Lees hier alles over de GP van Bahrein

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.