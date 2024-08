Teambaas Andrea Stella zal er alles aan doen om zijn coureur Lando Norris te helpen. De Brit gaf na de Grand Prix van België aan een kleine “reset” nodig te hebben na een reeks van “stomme fouten”. Stella heeft daarom alvast een aantal tips voor Norris.

Lando Norris is voorlopig de naaste uitdager van Max Verstappen voor de wereldtitel. De Brit staat nog 78 punten achter de Nederlander, maar kon het Verstappen tijdens een aantal races in de eerste seizoenshelft wel moeilijk maken. De Britse coureur baalt er echter zelf van dat een reeks “stomme” fouten hem de afgelopen races kostbare punten hebben gekost. Norris hoopt tijdens de zomerstop een “reset” te kunnen doen.

Teambaas Andrea Stella wil daar graag zijn coureur bij helpen. “Het zijn marginale dingen, maar ik denk dat er hier en daar kleine aanpassingen nodig zijn”, vertelt de Italiaan aan Formula1.com. “We werken met Lando, net zoals we met Oscar (Piastri, red.) werken, om te proberen alle mogelijkheden te zien waarin we individueel kunnen verbeteren. Maar ook om beter samen te werken om ofwel beter voorbereid te zijn of om onze capaciteiten en talenten beter te gebruiken.”

Gemiste kansen

Stella is van mening dat McLaren niet de aanpak hoeft te veranderen, maar wel moet analyseren “hoe sommige van deze gemiste kansen zich manifesteren.” Twee van deze gemiste kansen kwamen in Spanje en Hongarije, toen Norris tweemaal tijdens de openingsronde van de polepositie naar P3 terugzakte.

De Italiaanse teambaas heeft daarom alvast iets voor zijn coureur om tijdens de zomerstop aan te werken. “Net als elke andere atleet of coureur denk ik dat Lando zelf, met de steun van het team, zal moeten nadenken: ‘Wat kan ik beter doen om ervoor te zorgen dat we profiteren van het goede werk dat we doen?’” aldus Stella.

