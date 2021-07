Niet alleen tijdens de race maar ook na afloop van de race krijgen de stewards het maar druk in Oostenrijk. Zij hebben maar liefst acht coureurs op het matje geroepen voor het negeren van de dubbele gele vlag in de laatste ronde van de race.

In de laatste ronde komen Kimi Räikkönen en Sebastian Vettel met elkaar in aanraking. De Alfa Romeo zit aan de linkerkant terwijl de groene Aston Martin rechts in zijn spiegels zit bij de exit van bocht 4, maar toch komen de twee in aanraking met elkaar. Zij belanden daarbij allebei in de grindbak, waardoor de dubbele gele vlag gezwaaid wordt voor gevaar. Räikkönen kan zijn weg naar de finish vervolgen, Vettel moet zijn Aston Martin in het gras achterlaten.

Omdat de gele vlag daar werd gezwaaid moesten de coureurs dus noodgedwongen afremmen. Zij moeten aantoonbaar snelheid hebben geminderd, maar in acht gevallen hebben de stewards zo hun twijfels. Carlos Sainz, Sergio Pérez, Daniel Ricciardo, Charles Leclerc, Pierre Gasly, Antonio Giovinazzi, Nicholas Latifi en Nikita Mazepin moeten zich allen melden bij de stewards om uitleg te geven.

Mochten de stewards oordelen dat zij daar dus niet genoeg vaart hebben geminderd, dan kan dat ze op een straf komen te staan. Aangezien vijf van de acht coureurs binnen de top tien eindigde, zou dat wel eens flinke gevolgen kunnen hebben voor het resultaat van de Grand Prix van Oostenrijk.

Naast deze acht coureurs moet ook George Russell zich nog melden. Hij moet uitleg geven over zijn verdedigende acties ten opzichte van Fernando Alonso. Hij zou daarbij van lijn zijn bewogen tijdens het remmen, wat niet volgens de regels is. Ook Räikkönen moet zich voor hetzelfde vergrijp verantwoorden. Hierdoor zijn dus maar liefst tien van de negentien gefinishte coureurs momenteel nog onderwerp van onderzoek.