Stewards roepen Racing Point op het matje om brake ducts

Racing Point is op het matje geroepen door de stewards voor het gebruiken van de brake ducts aan de achterzijde van de auto, waarvan de FIA oordeelde dat deze tegen de regels waren. Het team zal hoogstwaarschijnlijk een reprimande krijgen voor deze overtreding, zoals is vastgelegd in de uitspraak die de FIA deed in het protest dat Renault tegen het team had ingediend.

Opvallend genoeg is het dit keer geen protest van Renault, maar juist de stewards zelf die Racing Point op het matje roepen. Zij moeten zich om 16.30 uur Britse tijd, dus 17.30 uur Nederlandse tijd, bij de stewards verantwoorden over het gebruik van de brake ducts achter op de auto van Nico Hülkenberg en Lance Stroll. De stewards concludeerden dat dit dezelfde brake ducts zijn als die het team in de twee races in Oostenrijk, in Hongarije en afgelopen week in Groot-Brittannië hebben gebruikt.

Lees ook: Lawrence Stroll reageert: ‘Deze beschuldigingen zijn volkomen onaanvaardbaar en niet waar’

Racing Point zou hiermee Bijlage 6 van het sportief reglement hebben gebroken. Hierin staan de regels wat betreft de onderdelen en of deze gekocht kunnen worden door andere teams of juist echt zelf ontworpen moeten zijn. Hiervoor diende Renault al driemaal een protest in omdat zij ervan overtuigd waren dat deze brake ducts op illegale wijze verworven zijn van Mercedes.

Lees ook: Verstappen pakt spectaculaire zege in strategisch bandenspel op Silverstone

Donderdag maakte de FIA bekend dat de brake ducts achter niet voldoende zelf ontworpen waren en te veel op die van Mercedes leken, wat resulteerde in een boete van 400.000 euro en een mindering van 15 WK-punten. In het document stelde de FIA vast dat het blijven gebruiken van de brake ducts ‘tegen de reglementen in’ is, maar ‘dat een straf of reprimande voldoende is omdat de feitelijke overtreding door de straf voor de Steiermark GP is gedekt’.