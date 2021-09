Oud-Formule 1-coureur Sir Jackie Stewart is positief over de racekunsten van Max Verstappen, maar vindt dat hij ‘nog veel te leren’ heeft en merkt op dat het ‘langer dan verwacht’ duurt voor Verstappen om volwassen te worden. Bovendien vindt de drievoudig wereldkampioen de straf te laag: “Hij krijgt alleen een tik op de vingers!”

“Verstappen doet er langer over dan verwacht om volwassen te worden”, zegt Stewart tegen Daily Mail. “Om niet eens even langs Hamilton te gaan na zo’n ernstig ongeluk, dat is iets wat ik echt niet begrijp. Zeker als hij nog in de auto zit en daar lang bleef zitten voordat hij uitstapte. Max heeft nog veel te leren”, oordeelt Stewart. “Maar naar wie gaat hij luisteren? Hij is erg, erg goed. Hij is op dit moment waarschijnlijk zelfs de snelste coureur van het veld, maar om een echte kampioen te worden moet je niet de hele tijd betrokken raken bij crashes.”

“Als ik een van de teambazen was geweest, had ik ze gezegd: ‘doe dit in godsnaam nooit meer'”, vervolgt Stewart. “Dat je het kampioenschap leidt betekent nog niet meteen dat je alles kunt flikken.” De Schot verbaast zich bovendien over de straf die Verstappen kreeg voor de crash. De Nederlander werd als schuldige aangewezen en kreeg drie plaatsen gridstraf voor de Grand Prix van Rusland, maar dat is volgens Stewart dan niet genoeg. “De stewards hebben meer informatie, maar als ze er zo zeker van waren dat Verstappen de schuldige was, waarom krijgt hij dan slechts een gridstraf van drie plaatsen? Lewis had wel dood kunnen zijn zonder de halo en de vermeende boosdoener krijgt alleen een tik op de vingers!”, aldus Stewart.

