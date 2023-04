Niet alleen is Max Verstappen ongenaakbaar bij de coureurs, bij de constructeurs geldt dat na drie races voor Red Bull. Daarachter maakt Aston Martin een goede indruk. En als het aan Alpine-teambaas Otmar Szafnauer ligt, wordt zijn renstal de nummer drie in de hiërarchie bij de constructeurs.

Vanaf de komende Grand Prix in Bakoe wil Alpine de aanval openen op Mercedes en Ferrari. Dat heeft Szafnauer tegenover diverse media laten weten. “We hebben een prima pakket met updates samengesteld voor de race in Azerbeidzjan. Als onze vooruitgang zo groot is als we denken, kunnen we in Bakoe de strijd met bijvoorbeeld Mercedes aangaan.”

Red Bull en ook Aston Martin – Szafnauers voormalige werkgever – zijn vooralsnog voor Alpine te snel, zo weten ze bij de Franse renstal. Maar de blik is gericht op plek drie bij de constructeurs en een gevecht met Mercedes betekent in dit geval ook een gevecht met Ferrari.

De Italianen zullen, net als de andere teams, ook zo hun eigen updates meenemen naar de race waarmee het Formule 1-seizoen eind april wordt hervat. Szafnauer kijkt desondanks uit naar het treffen in Bakoe. “We nemen veel updates mee, maar we weten natuurlijk niet wat Mercedes en anderen gaan doen. Wat ik wel weet: onze doorontwikkeling is intensiever dan vorig jaar, dat moet zich op de baan gaan uitbetalen.”

Het blijft voor Alpine, met coureurs Esteban Ocon en Pierre Gasly op dit moment teleurstellend zesde in het constructeurskampioenschap, niet alleen bij updates voor de race in Azerbeidzjan. Ook de week erna zijn nieuwe onderdelen beschikbaar in Miami. Szafnauer: “We willen niet dat onze ontwikkeling stokt. Vorig jaar zagen we al dat wat goed werkt in onze windtunnel ook echt goed werkte op de auto. Op basis daarvan ziet het er goed uit voor de rest van het seizoen.”

