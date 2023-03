Hij baalde van de gemiste testdagen, maar de opluchting en blijdschap overheerste donderdag bij Lance Stroll. De Canadese coureur blijkt na een operatie aan zijn pols fit genoeg om dit weekend in actie te komen voor Aston Martin. “Ik heb hard gewerkt om op tijd hersteld te zijn.”

In de aanloop naar het nieuwe Formule 1-seizoen kreeg Lance Stroll enkele weken geleden een fietsongeluk. Hij liep daarbij een polsblessure op. Als gevolg daarvan moest hij een kleine operatie ondergaan. “De schade was gelukkig niet heel groot, het probleem was door de ingreep snel verholpen”, aldus de Canadees.

Het zorgde er echter wel voor dat Stroll de driedaagse testsessie in Bahrein moest missen. “Het was frustrerend dat ik er niet bij kon zijn, je wilt graag rijden. Maar gezien de blessure en de ingreep besloten we dat ik me op mijn herstel zou richten. Het is gelukt om op tijd fit te zijn voor de eerste race en het lange seizoen dat voor ons ligt.”

De verwachtingen rondom Aston Martin zijn bij de buitenwacht hooggespannen, mede door de goede indruk die Fernando Alonso in Bahrein tijdens de testdagen maakte. Wat Stroll kan met de wagen van dit jaar, is vooralsnog een vraagteken. De Canadees reed tot nu toe alleen tijdens een shakedown een paar ronden op het circuit van Silverstone.

