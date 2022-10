Lance Stroll gaf in zijn ogen ‘genoeg ruimte’ aan Fernando Alonso, voordat de twee met elkaar in aanraking kwamen op het rechte stuk op het Circuit of the Americas. Stroll noemt de crash ‘frustrerend’ omdat hij aan een goede race bezig was. Het levert hem een gridstraf van drie plaatsen op voor de Grand Prix van Mexico.

Stroll kreeg door gridstraffen voor Charles Leclerc en Sergio Pérez de vijfde startplek in de schoot geworpen. Daar maakte de Canadees optimaal gebruik van en hij reed goed mee in de top-tien. Na de safetycar kwam zijn tot dan toe sterke race echter abrupt ten einde.

Fernando Alonso, die een betere exit had uit bocht 11 en mede door de slipstream meer snelheid had, wilde Stroll inhalen maar de twee kwamen met elkaar in aanraking. Gevolg: Alonso vloog met beide voorbanden door de lucht terwijl de Aston Martin van Stroll te gehavend was om verder te gaan. Alonso kon zijn weg wel vervolgen en werd uiteindelijk zevende.

Lees ook: Alonso na vliegles naar P7: ‘Geluk dat ik niet in medisch centrum belandde’

“Het is allereerst heel jammer, we hadden een goede race”, verzucht Stroll. “Ik liet hem genoeg ruimte aan de linkerkant. Er was een groot snelheidsverschil, ik schatte in waar hij zat en bewoog op basis van die inschatting. Hij kwam heel dichtbij en er was contact. Het is frustrerend”, aldus de Canadees, die door de stewards als schuldige is aangewezen. Hij heeft een gridstraf van drie plaatsen gekregen voor de Grand Prix van Mexico, evenals twee strafpunten op zijn licentie. Daar heeft hij er nu vijf van, waar twaalf het maximum is voordat er een raceban volgt.

Alonso, de toekomstig teamgenoot van Stroll, was na de crash vooral dankbaar dat hij niet in het medisch centrum belandde. Op de schuldvraag wilde Alonso geen duidelijk antwoord geven. “Ik denk dat we allebei op hetzelfde moment bewogen”, zei de Spanjaard, die op dat moment de beelden nog niet had gezien. “Ik moet er nog naar kijken, maar het zat dicht bij elkaar.”