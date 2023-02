Lance Stroll kan niet wachten om dit jaar samen te werken met zijn nieuwe teamgenoot, Fernando Alonso. Het is voor de Canadese Aston Martin-coureur ‘altijd interessant’ om een nieuwe coureur naast hem te krijgen, zeker als het om een ‘groot talent’ als Alonso gaat.

Alonso kon nog zeker een jaar door bij Alpine, maar zette zijn handtekening uiteindelijk onder een contract bij Aston Martin. Daar is hij in ieder geval twee jaar zeker van zijn zitje naast Lance Stroll. Die zit wel te wachten op de komst van de tweevoudig wereldkampioen, omdat hij hem zou kunnen pushen om beter te presteren.

“Het is niet leuk als je gewoon rondrijdt met iemand naast je die jou niet echt pusht”, zegt Stroll tegen Motorsport.com. “Wat je wil in een teamgenoot is iemand die echt op de top van zijn kunnen zit. Dat betekent dat als jij er meer uithaalt dan hij, jij echt op de top van je kunnen zit, en vice versa.”

“Als je niet alles eruit haalt, dan is het niet zo dat je achterover kunt leunen en relaxen”, vervolgt Stroll. “Je moet dan harder werken. Dat is wat je uiteindelijk van het team wil hebben. Voor hen is het dan goed om te weten dat de coureurs elkaar pushen en altijd alles uit de auto halen.”

Stroll heeft nog weinig gesproken met Alonso, maar kijkt uit naar de samenwerking met de ervaren rot. “We hebben wel wat tijd doorgebracht, een beetje gepraat bij de coureursparades en dergelijke”, geeft de Canadees aan. “Hij is een aardige gozer en een geweldige coureur, een enorm talent.”

Voor Stroll is het ‘altijd interessant en spannend’ als een coureur als Alonso of Sebastian Vettel naast hem komt rijden bij Aston Martin. “Ze hebben dan andere ideeën of hebben een andere rijstijl, misschien zoeken zij iets anders in de auto. Het is altijd interessant om te horen wat die ervaren jongens te zeggen hebben. In die zin kijk ik dan ook uit naar de samenwerking met hem”, besluit Stroll.