Bij Aston Martin zijn de verwachtingen van tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso zeer hoog. Technisch directeur Eric Blandin weet zeker dat de Spanjaard Aston Martin naar een hoger niveau zal tillen, wat na zijn eerste test in Abu Dhabi al duidelijk werd.

Alonso kon er nog een jaar aan vastplakken bij Alpine, maar ging voor de zekerheid van het meerjarig contract van Aston Martin. Hij wordt de nieuwe teamgenoot van Lance Stroll en moet het team met al zijn ervaring helpen op weg naar de top. Bij Aston Martin zijn de verwachtingen in ieder geval hoog.

“Fernando is een uitstekende coureur”, weet technisch directeur Eric Blandin van zijn tijd bij Ferrari. “Er zijn niet veel coureurs van zijn kaliber op de grid, je kunt ze op één hand tellen”, prijst hij de Spanjaard. “Hij is zo gepassioneerd, zo gedreven… extreem gedreven. Na alles wat hij heeft bereikt, heeft hij nog steeds die rusteloze honger om te winnen.”

Het vastleggen van Alonso was voor Aston Martin ‘enorm’, stelt Blandin. “Hij zal ons veel pushen en ons naar een hoger niveau tillen”, weet de technisch directeur zeker. De tweevoudig wereldkampioen zal bovendien Lance Stroll pushen, gelooft Blandin. “Ze vullen elkaar aan en hij haalt het beste in hem naar boven.”

“We hebben een zeer sterk rijdersduo en het is aan ons om hen een competitieve bolide te geven”, vervolgt Blandin. “We kunnen wel het beste rijdersduo op de grid hebben, maar dat is niets waard als we ze geen snelle auto geven. Dat moeten we waarmaken.”

Alonso mocht na de laatste race van het seizoen in de Aston Martin stappen voor de testdag in Abu Dhabi. Daar heeft hij zich meteen laten gelden. “Fernando’s feedback is extreem precies. Hij gaf duidelijk aan wat hij van de wagen verwacht en stelde meteen een aantal zaken vast die we in het ontwerp van de AMR23 konden verwerken.”

“Vorig seizoen reed Fernando met een auto die heel anders was dan de onze, die was competitiever”, erkent Blandin. “Nadat hij met de AMR22 had gereden, kon hij de twee auto’s snel vergelijken en zeggen: ‘Dit is duidelijk beter, dit is duidelijk slechter, en hier moeten we ons op concentreren’.”