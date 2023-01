Oud-Renault-teambaas Flavio Briatore is er ‘heilig van overtuigd’ dat Fernando Alonso bij Aston Martin ‘één of twee fantastische seizoenen’ zal laten zien. Hij is daarnaast onder de indruk van de fitheid van de Spanjaard: “Hij is nu fysiek sterker dan toen hij voor mij reed.”

Alonso kon bij Alpine op een contractverlenging rekenen, maar kreeg bij Aston Martin meteen een meerjarig contract aangeboden, zonder prestatieclausule. De tweevoudig wereldkampioen besloot daarom de overstap te maken naar het Britse team en hoopt daar alsnog voor de derde titel te gaan.

De inmiddels 41-jarige Alonso heeft voorlopig geen plannen om te stoppen in de Formule 1 en blijft jagen op zeges. Volgens oud-Renault-teambaas Flavio Briatore zal die gedrevenheid goed van pas komen bij Aston Martin. “Fernando is als een rottweiler”, stelt Briatore tegenover DAZN. “Aston Martin krijgt een rottweiler en ik ben er heilig van overtuigd dat Fernando er één of twee fantastische seizoenen kan laten zien.”

Het is voor Alonso daarnaast een mooie kans om zich te bewijzen in een veld vol ‘uitzonderlijk getalenteerde coureurs’, zegt Briatore tegen persbureau Ansa. “We hebben een nieuwe generatie met geweldige coureurs als Max Verstappen en George Russell, en we hebben de coureurs uit een ander tijdperk die wat ouder zijn, zoals Lewis Hamilton of Fernando Alonso.”

Dat Alonso de oudste coureur van het veld is, is voor Briatore niet duidelijk zichtbaar. De Spaanse coureur is volgens hem namelijk nog steeds fysiek fit. “Wat Fernando betreft, kan ik me alleen maar verwonderen – hij is nu nog fysiek sterker dan toen hij voor mij reed”, besluit de oud-teambaas van Alonso.