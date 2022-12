Fernando Alonso baalde stevig van de zes uitvalbeurten met Alpine dit seizoen, maar vindt een vergelijking met de rampjaren bij McLaren-Honda te ver gaan. Bij Alpine kon hij namelijk ‘meer genieten’ dan bij McLaren: “Daar lagen we altijd buiten de punten.”

Alonso beklaagde zich dit jaar regelmatig over de betrouwbaarheid van de Alpine. Na de uitvalbeurt in Singapore, zijn vierde van in totaal zes dit seizoen, stelde de Spanjaard dat de betrouwbaarheid ‘onaanvaardbaar’ is.

Het Franse team had al aangegeven dat het alles op de prestaties van de krachtbron zou zetten, wetende dat er de komende jaren enkel aan de betrouwbaarheid van de motor gewerkt mag worden. Alonso viel ook in de laatste race van het seizoen uit, wat volgens hem een ‘goede samenvatting van dit seizoen’ was. Toch was het volgens hem allemaal niet zo erg als zijn tijd bij McLaren-Honda. Ook toen werd Alonso geplaagd door motorproblemen, maar bij Alpine was dat beter te verdragen.

“Als we een race uitreden, konden we er meer van genieten”, zegt Alonso. “Bij McLaren-Honda lagen we altijd buiten de punten, dus die vergelijking ga ik niet maken.”

Dat Alonso flink baalde van de zes uitvalbeurten dit jaar, was geen geheim. Na de Grand Prix van Abu Dhabi stelde hij dat het ‘een feit is dat het altijd een beetje tegenzat bij mijn auto’. Hij was daarom ‘blij’ dat hij de dag erop zijn zitje bij Aston Martin ging passen. “Hopelijk is dit een project met meer geluk”, aldus de tweevoudig wereldkampioen.