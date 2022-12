Fernando Alonso is niet zomaar van plan om te stoppen met de Formule 1. De tweevoudig wereldkampioen wil ‘zolang er één procent kans is op de titel’ doorgaan, maar plaatst daar wel een kanttekening bij.

Alonso hoopte na een sabbatical van twee jaar weer regelmatig voor zeges en podiumplaatsen te strijden, maar daar kwam het bij Alpine niet van. Ondanks het uitblijven van grote successen blijft de Spanjaard gemotiveerd om door te gaan in de Formule 1, nu hij voor meerdere jaren bij Aston Martin aan de slag gaat.

“Ik hou van wat ik doe”, legt Alonso zijn motivatie uit in gesprek met Auto, Motor und Sport. “Natuurlijk wil ik een auto hebben waarmee ik om de titel kan strijden,” haalt hij een van zijn doelen voor zijn terugkeer aan, “maar daar is geen plaats voor mij.”

Alonso gokte het daarom op het Aston Martin-project, waar veel geld wordt geïnvesteerd in de bouw van een gloednieuwe fabriek. “Van wat er op de markt was, is Aston Martin een van de teams die dat doel in twee of drie jaar kan bereiken”, stelt de Spanjaard. “Dat is belangrijk op mijn leeftijd.”

Alonso blaast volgend jaar 42 kaarsjes uit, maar heeft wel al aangegeven dat hij nog zeker twee tot drie jaar door wil gaan in de Formule 1. Dat hij niet eeuwig in de Formule 1 kan blijven rijden, weet hij ook. Toch zal hij niet zomaar stoppen. “Zolang er één procent kans is om de titel weer te pakken, ga ik door.”

Daar plaatst Alonso wel nog de nodige kanttekening bij. “Als het niet lukt als coureur, dan misschien in een rol buiten de auto. Als we dan wereldkampioen worden, zou dat mij ook voldoening geven omdat ik dan kan zeggen dat ik het heb helpen opbouwen. Ik stap graag in een nieuw project en maak deze het liefst zo snel mogelijk succesvol”, besluit de tweevoudig wereldkampioen.