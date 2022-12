Aston Martin-teambaas Mike Krack heeft na de eerste testdag van Fernando Alonso enkele overeenkomsten, maar ook verschillen gezien ten opzichte van Sebastian Vettel. Krack is ‘zeer onder de indruk’ van de communicatie van Alonso.

Nadat Vettel had aangekondigd dat hij na dit seizoen afscheid zou nemen van de Formule 1 duurde het niet lang voordat Alonso bekendmaakte dat hij het zitje van de viervoudig wereldkampioen overneemt bij Aston Martin. De Spanjaard hoopte bij Alpine een meerjarig contract te krijgen, maar kreeg enkel één jaar verlenging met optie om er nog een jaar aan vast te plakken – op basis van prestaties. Die druk is er bij Aston Martin niet.

Alonso mocht de dinsdag na de Grand Prix van Abu Dhabi alvast in de Aston Martin stappen om zo kennis te maken met het team en een gevoel te krijgen voor de bolide. Teambaas Mike Krack kon zich die eerste dag niet beter voorstellen.

“Het was zeer indrukwekkend”, doelt Krack op de eerste testdag van Alonso met Aston Martin. “Ik ben zeer onder de indruk van de efficiëntie van de communicatie. Het was allemaal rechttoe rechtaan. Het was allemaal vriendelijk en open, van beide kanten transparant. We zijn dus blij met het verloop van de dag”, aldus de Luxemburger.

Het wordt voor Aston Martin na twee jaar Sebastian Vettel even wennen aan Alonso, maar Krack ziet genoeg overeenkomsten tussen de twee wereldkampioenen. “Ze zijn verschillend, ze komen allebei van een andere achtergrond”, benadrukt Krack. “De een is Spaans, de ander is Duits. Dat is een groot verschil.”

“Maar,” vervolgt Krack, “zij delen wel dezelfde focus. De focus om te verbeteren, de focus om vooruitgang te boeken. Ze letten op wat ons vooruit kan helpen en zijn niet alleen maar gedetailleerd. Er zijn dus enkele overeenkomsten, maar ook wat verschillen.”